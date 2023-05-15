В Малгобеке состоялся муниципальный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности»

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В Малгобеке прошел муниципальный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности», рассказал газете «Ингушетия» директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского района Беслан Дзейтов.

По его словам, соревнования проходили в парке культуры и отдыха имени Серго. Школьным командам из Малгобека и Малгобекского района предстояло испытать себя в таких этапах, как «Полоса препятствий», «Комбинированные силовые упражнения», «Пожарная эстафета» «Маршрут выживания» и др.

В итоге лучшими стали 4 команды, которые примут участие в региональном этапе «Школы безопасности». Ребята из школы № 30 села Сагопши в старшей группе и команда школы № 12 села Инарки в младшей группе представят Малгобекский район, а команды школ № 2 в младшей группе и № 20 в старшей группе представят город Малгобек.

«Хочется выразить слова благодарности спасательному отряду «Тарко» и его руководителю Магомеду Уматгириевичу Мержоеву, которые приняли активное участие в судействе на этапах, а также предоставили необходимое оборудование и снаряжение для проведения соревнований», — сказал Дзейтов.

 

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