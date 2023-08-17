В Малгобекском районе Ингушетии начались работы по противопожарной опашке

«На территории района уже зафиксировано 29 случаев возгорания сухостоя. Подобные пожары являются угрозой здоровью и имуществу населения. Дабы избежать распространения неконтролируемого пожара и уберечь жителей от несчастных случаев, нами проводятся противопожарные мероприятия», — говорится в сообщении.

Для опашки используют тракторы, оснащенные плугами и фрезами, которые переворачивают и измельчают почву. В результате образуется минерализованная полоса, которая препятствует распространению огня.

Напомним, что противопожарная опашка населенных пунктов — один из наиболее действенных методов предотвращения распространения огня в случае возгорания степи и лесополосы.