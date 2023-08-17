В Малгобекском районе Ингушетии начались работы по противопожарной опашке
В Ингушетии жаркая погода осложняет пожароопасную обстановку. В связи с этим было принято решение начать опашку территорий всех населенных пунктов Малгобекского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
«На территории района уже зафиксировано 29 случаев возгорания сухостоя. Подобные пожары являются угрозой здоровью и имуществу населения. Дабы избежать распространения неконтролируемого пожара и уберечь жителей от несчастных случаев, нами проводятся противопожарные мероприятия», — говорится в сообщении.
Для опашки используют тракторы, оснащенные плугами и фрезами, которые переворачивают и измельчают почву. В результате образуется минерализованная полоса, которая препятствует распространению огня.
Напомним, что противопожарная опашка населенных пунктов — один из наиболее действенных методов предотвращения распространения огня в случае возгорания степи и лесополосы.