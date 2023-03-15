Призыв

В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы весенней призывной кампании

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В администрации Малгобекского района обсудили вопросы весеннего призыва с участием представителей военкомата, правоохранительных органов, глав сельских поселений, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

Глава муниципалитета Абдулхамид Костоев поручил главам сельских поселений активизировать разъяснительную работу с молодежью.

«Необходимо провести анализ списков призывников по каждому населенному пункту в целях исключения граждан, которые не прописаны и не проживают на территории района, а также имеющих законные основания для отсрочки и освобождения от призыва», — сказал Костоев

Военный комиссар города Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев отметил, что чем качественнее будет проведена работа по оповещению призывников, тем выше будут показатели работы комиссариата.

Напомним, что старт весенней призывной кампании будет дан 1 апреля.

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