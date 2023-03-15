В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы весенней призывной кампании

Глава муниципалитета Абдулхамид Костоев поручил главам сельских поселений активизировать разъяснительную работу с молодежью.

«Необходимо провести анализ списков призывников по каждому населенному пункту в целях исключения граждан, которые не прописаны и не проживают на территории района, а также имеющих законные основания для отсрочки и освобождения от призыва», — сказал Костоев

Военный комиссар города Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев отметил, что чем качественнее будет проведена работа по оповещению призывников, тем выше будут показатели работы комиссариата.

Напомним, что старт весенней призывной кампании будет дан 1 апреля.