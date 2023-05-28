В Малгобекском районе Ингушетии прогнозируется высокий уровень пожароопасности

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу.

В релизе отмечается, что силы и средства ГУ МЧС по республике, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.