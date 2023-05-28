Пожароопасность

В Малгобекском районе Ингушетии прогнозируется высокий уровень пожароопасности

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Сегодня и в течение суток 29 мая в Малгобекском районе Ингушетии ожидается высокая пожарная опасность — IV класс, сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу.

В релизе отмечается, что силы и средства ГУ МЧС по республике, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

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