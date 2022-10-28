В Малгобекском районе Ингушетии собираются провести инвентаризацию водопроводных сетей

Как сообщили в администрации района, в этих целях создана межведомственная рабочая группа, которой предстоит уточнить данные по протяженности и состоянию водопроводных сетей, с указанием объектов, подлежащих реконструкции.

Отмечается, что глава Малгобекского района Камбулат Кузьгов поручил завершить инвентаризацию в ближайшее время.