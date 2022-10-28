Инвентаризация

В Малгобекском районе Ингушетии собираются провести инвентаризацию водопроводных сетей

0

В Малгобекском районе собираются провести инвентаризацию водопроводных сетей по поручению руководства республики.

Как сообщили в администрации района, в этих целях создана межведомственная рабочая группа, которой предстоит уточнить данные по протяженности и состоянию водопроводных сетей, с указанием объектов, подлежащих реконструкции.

Отмечается, что глава Малгобекского района Камбулат Кузьгов поручил завершить инвентаризацию в ближайшее время.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские юнармейцы запустили всероссийский флешмоб в поддержку участников СВО
Пограничники Ингушетии приняли участие в операции «Нелегал-2022»
На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии состоится траурное мероприятие
В музее ИЗО Ингушетии открылась персональная выставка Лидифы Мержоевой
В городе Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению социально неблагополучных семей
В НБ Ингушетии состоялась презентация книги Ашат Кодзоевой «Родина во мне»
В селе Новый Редант Ингушетии открылась выставка, посвященная трагедии осени 1992 года
Юная шахматистка из Карабулака стала победительницей первенства Ингушетии
Минкультуры Ингушетии приглашает к участию в флешмобах ко Дню народного единства
Юный ингушский спортсмен добился победы подряд на двух престижных турнирах по вольной борьбе
В столице Ингушетии проведут урок «Мы разные, мы вместе»

Главное

Яндекс.Метрика

 