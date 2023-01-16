В Малгобекском районе Ингушетии умыкнули несовершеннолетнюю для женитьбы

«В правоохранительные органы с заявлением о похищении племянницы 2006 г. р. обратился 45-летний мужчина», — сказал собеседник.

По словам заявителя, несовершеннолетнюю умыкнули с территории, примыкающей к его домовладению в с. п. Средние Ачалуки.

Стражи правопорядка установили подозреваемого, им оказался житель Гази-Юрта 1985 г. р. Таким образом он решил жениться на знакомой. Пару по республике сейчас ищет полиция.

Напомним, в Ингушетии с ноября 2013 года действует общественная резолюция духовенства о применении штрафных санкций в размере 200 тыс. руб. в отношении молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак. Также штрафом в 100 тыс. руб. должны наказываться пособники жениха и те, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родными.