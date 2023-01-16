Криминал

В Малгобекском районе Ингушетии умыкнули несовершеннолетнюю для женитьбы

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Жителя одного из населенных пунктов Назрановского района заподозрили в похищении знакомой из сельского поселения Средние Ачалуки, сообщил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией.

«В правоохранительные органы с заявлением о похищении племянницы 2006 г. р. обратился 45-летний мужчина», — сказал собеседник.
По словам заявителя, несовершеннолетнюю умыкнули с территории, примыкающей к его домовладению в с. п. Средние Ачалуки.
Стражи правопорядка установили подозреваемого, им оказался житель Гази-Юрта 1985 г. р. Таким образом он решил жениться на знакомой. Пару по республике сейчас ищет полиция.
Напомним, в Ингушетии с ноября 2013 года действует общественная резолюция духовенства о применении штрафных санкций в размере 200 тыс. руб. в отношении молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак. Также штрафом в 100 тыс. руб. должны наказываться пособники жениха и те, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родными.

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