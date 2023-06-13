В Малгобекском районе Ингушетии завершилось формирование участковых избирательных комиссий

Как сообщили в Избиркоме республики, формирование комиссий осуществлялось на основе предложений политических партий и иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства и работы.

Участковые комиссии формируются на пять лет. Число членов одной участковой избирательной комиссии составляет от 9 до 15 человек, в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка. Более 90 процентов членов вновь сформированных комиссий имеют опыт организации и проведения выборов. Это уважаемые и авторитетные в своих поселениях граждане. 75 процентов из них имеют высшее образование, большинство из них работники учебных заведений, учреждений культуры.

На заседании ТИК также были утверждены председатели всех 23 участковых избирательных комиссий, сформированных в районе.

Отмечается, что 7 и 8 июня 2023 года участковые избирательные комиссии провели первые организационные заседания, на которых выбрали из числа членов комиссий заместителей председателя и секретарей комиссий.

Напомним, членам обновленных комиссий предстоит провести уже в сентябре 2023 года выборы депутатов во всех 12 сельских поселениях Малгобекского района избрать 125 депутатов в 12 сельских поселениях.