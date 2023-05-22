В Малгобекском районе провели турнир по боевым единоборствам

Как рассказал в интервью «Ингушетии» президент региональной Федерации всестилевого карате Абдул-Азит Шаухалов, победителями состязаний в общекомандном зачете стали представители клуба «Вайнах», серебряную медаль завоевали бойцы из клуба «Горец», бронза на счету спортсменов из клуба «Назрань».

По информации Абдул-Азита Шаухалова, победителями в личном зачете в возрастной группе 6-7 лет стали Магомед-Али Нальгиев (23 кг), Абдуллах Плиев (24 кг), Мухаммад Даурбеков (26 кг), Амир Баркинхоев (28 кг) и Даурбеков Мухаммад (32 кг). Золота в возрастной группе 8-9 лет удостоился Магомед-Саид Нальгиев (36 кг), а также Илез Шаухалов (38 кг) и Абдул-Малик Сакалов (45 кг), выступавшие в группе спортсменов 10-11 лет. Еще одним чемпионом среди бойцов 14-15 лет стал Ибрагим Накастхоев (54 кг).

Серебряные медали в самой младшей возрастной группе (6-7 лет) завоевали Усман Плиев (20 кг), Магомед-Амин Нальгиев (21 кг) и Саид Накастхоев (26 кг). В группе спортсменов 8-9 лет на вторую ступень пьедестала почета поднялись Мухаммад Накастхоев (26 кг) и Сулейман Сакалов (36 кг). Мовсар Цуров (40 кг) удостоился серебра среди бойцов 10-11 лет, а Салях Хашагульгов (64 кг) и Мустафа-Эфенди Мальсагов (80 кг) — в самой старшей возрастной группе (16-17 лет).

Бронзу разделили Магомед Угурчиев (30 кг, 10-11 лет), Адам Шаухалов (36 кг, 12-13 лет), Исмаил Накастхоев (51 кг) и Ибрагим Накастхоев (57 кг) в группе спортсменов 14-15 лет, а также Адам Накастхоев (68 кг) среди бойцов 16-17 лет.

Отметим, что открытое первенство по боевым единоборствам ФКРС-2023 (Safe-Combat) проходило в Малгобекском районе накануне, 21 мая. Соревнования были приурочены к предстоящему празднованию Дня Республики Ингушетия.