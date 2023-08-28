Взаимопомощь

В Мариуполе откроют представительство Ингушетии для координации работы землячеств и бизнеса

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Глава Мариуполя Олег Моргун обсудил с помощником полпреда Ингушетии в ДНР и ЛНР Илезом Тумгоевым вопрос открытия офиса представителя республики для работы с бизнесом и землячествами.

«Множество ингушей пришли на помощь Донбассу и сейчас восстанавливают его инфраструктуру. Немало представителей Ингушетии задействованы и в мариупольских стройках. С Илезом Тумгоевым обсудили возможность открытия в Мариуполе постоянного офиса представителя республики», — написал Моргун в своем Телеграм- канале.

Глава Мариуполя отметил, что в числе задач офиса будет координация деятельности всех представителей землячеств Ингушетии в городе, оказание гуманитарной помощи и работа с бизнесом республики по привлечению инвестиций в ДНР и в Мариуполе, в частности.

Помещение для такого офиса уже намечено. В ближайшее время планируется определить объем необходимых ремонтно-восстановительных работ и источник их выполнения.

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