В Мариуполе откроют представительство Ингушетии для координации работы землячеств и бизнеса

«Множество ингушей пришли на помощь Донбассу и сейчас восстанавливают его инфраструктуру. Немало представителей Ингушетии задействованы и в мариупольских стройках. С Илезом Тумгоевым обсудили возможность открытия в Мариуполе постоянного офиса представителя республики», — написал Моргун в своем Телеграм- канале.

Глава Мариуполя отметил, что в числе задач офиса будет координация деятельности всех представителей землячеств Ингушетии в городе, оказание гуманитарной помощи и работа с бизнесом республики по привлечению инвестиций в ДНР и в Мариуполе, в частности.

Помещение для такого офиса уже намечено. В ближайшее время планируется определить объем необходимых ремонтно-восстановительных работ и источник их выполнения.