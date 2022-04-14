В марте текущего года в Ингушетии отмечается взлет индивидуального домостроения

Издание отмечает, что за три месяца текущего года построено 29 285 квадратных метров жилья. Из них около 9 млн — за март (на 35% больше, чем год назад). Основной вклад в строительство сделало население — на индивидуальные дома приходится 18,2 млн кв. м за квартал (почти на 90% больше, чем годом ранее). За март население построило 5,6 млн кв. м. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Взлет индивидуального домостроения отмечается в Ингушетии, Брянской, Вологодской, Амурской областях, Чувашии, Пермском крае — в этих регионах появилось в 5-7 раз больше домов, чем в марте прошлого года.

«Это очень хорошие показатели. Результат говорит сам за себя: строительная отрасль готова к вызовам и остается надежным локомотивом российской экономики. Наша задача сейчас — принять все необходимые меры, чтобы эти темпы не снижались и дальше», — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.