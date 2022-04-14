В марте текущего года в Ингушетии отмечается взлет индивидуального домостроения
Почти 30 млн квадратных метров жилья, по данным Росстата, введено за первый квартал 2022 года. Это на 65% больше, чем за первые месяцы прошлого года, который был рекордным за всю историю страны, сообщает «РГ».
Издание отмечает, что за три месяца текущего года построено 29 285 квадратных метров жилья. Из них около 9 млн — за март (на 35% больше, чем год назад). Основной вклад в строительство сделало население — на индивидуальные дома приходится 18,2 млн кв. м за квартал (почти на 90% больше, чем годом ранее). За март население построило 5,6 млн кв. м. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2021 года.
Взлет индивидуального домостроения отмечается в Ингушетии, Брянской, Вологодской, Амурской областях, Чувашии, Пермском крае — в этих регионах появилось в 5-7 раз больше домов, чем в марте прошлого года.
«Это очень хорошие показатели. Результат говорит сам за себя: строительная отрасль готова к вызовам и остается надежным локомотивом российской экономики. Наша задача сейчас — принять все необходимые меры, чтобы эти темпы не снижались и дальше», — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.