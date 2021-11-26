В МЧС по Ингушетии прошла аттестация спасателей

При этом 5 из них претендовали на квалификацию «Спасатель третьего класса», 2 — «Спасатель второго класса» и 17 — «Спасатель первого класса».

«Первый этап аттестации — сдача нормативов по физической подготовке. Сюда входят подтягивание на перекладине, стометровка и бег на 1 км. Спасатели успешно справились с поставленной задачей. Следующий этап — теория. В каждом билете несколько обязательных вопросов: медицинская подготовка, психология, профессиональные дисциплины», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что спасатели уверенно описывали и демонстрировали на манекенах приемы реанимации пострадавшего, наложения шин и повязок при открытых и закрытых переломах, наложение жгута и другие правила оказания первой доврачебной помощи.

«Спасатель — это человек, который предоставляет людям помощь, когда они в ней нуждаются. Быть профессиональным спасателем не просто — нужна специальная подготовка, знания многих наук, которые в дальнейшем помогают им при спасении людей и животных, при этом, не подвергая их опасности. Спасатель — это профессия, учиться которой необходимо на протяжении всей службы», — подчеркнул представитель чрезвычайного ведомства Мурад Мурзабеков.

По результатам аттестации комиссия примет решение о присвоении (подтверждение) классной квалификации.