Благотворительность

В мечетях расположенных по ФАД «Кавказ» в Ингушетии созданы условия для разговения путников в Рамадан

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Работники Минсельхоза Ингушетии и волонтеры ежедневно к вечеру распределяют питьевую воду, финики и фрукты по мечетям, которые располагаются в непосредственной близости от федеральной автодороги «Кавказ», для бесплатного разговения путников.

Ранее такое поручение дал Глава республики Махмуд-Али Калиматов. «Это делается для того, чтобы водители и пассажиры транзитного транспорта, которых время разговения застало в дороге, могли не только совершить намаз, но и принять первую в течение дня пищу в соответствии с нормами Ислама, а затем продолжить свой путь», — отметил руководитель субъекта.

Акция продлится до конца священного для мусульман месяца Рамадан.

Напомним также, что в месяц поста по выходным дням в республике будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Продукция поступает напрямую от производителя к потребителю, поэтому цены ниже рыночных. У жителей есть возможность выгодно приобрести баранину, говядину, птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты.

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