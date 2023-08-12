Здравоохранение

В медучреждения Ингушетии поступили новые ультразвуковые аппараты

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Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках национального проекта «Здравоохранение» в медицинские организации Ингушетии поступили новые ультразвуковые аппараты, относящиеся к высококлассному оборудованию.

Как сообщили в Минздраве региона, благодаря такому оборудованию исследования пациентов сердечно-сосудистого профиля можно будет проводить на принципиально новом уровне, что позволит своевременно диагностировать и лечить серьезные заболевания.

Отмечается, что в настоящее время ультразвуковые сканеры успешно осваиваются специалистами ИРКБ имени Алаудина Ахушкова, Малгобекской и Сунженской центральными районными больницами. На них обследовано уже более 50 пациентов.

По информации министра здравоохранения республики Заремы Антошкиевой, обновление парка медицинского оборудования является неотъемлемой частью работы медучреждений, это позволяет совершенствовать оказание медицинской помощи. Работа в данном направлении будет продолжена.

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