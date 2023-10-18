В мэрии Магаса напомнили, что несанкционированные митинги запрещены

«В администрацию города заявка о проведении митинга не поступала. Тем самым мы хотим довести до жителей региона, что несанкционированные митинги запрещены федеральным законодательством», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

Там призвали граждан не поддаваться на провокации и сохранять бдительность во избежание негативных последствий.

«Мы знаем позицию Президента России и то, что он всецело поддерживает Палестину, прилагая все усилия для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта», — добавил собеседник издания.

Напомним, что в социальных сетях распространяется информация с призывами к проведению 19 октября текущего года митинга в Магасе в поддержку Палестины.