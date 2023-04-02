Призыв

В мэрии столицы Ингушетии проводят встречи с призывниками

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Встреча с призывниками

В столице Ингушетии проводится работа по весеннему призыву граждан на военную службу, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Сотрудниками администрации передаются повестки призывникам, проживающим на территории города Магаса. Также они приглашаются в столичную мэрию для проведения беседы о важности и пользе прохождения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что призывники отозвались на приглашение и сообщили о желании добровольно пройти обязательную военную службу. Сотрудниками администрации будет активно продолжена работа в данном направлении.

Напомним, 30 марта текущего года Президент Владимир Путин подписал указ «О призыве в апреле-июле 2023 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

С 1 апреля по 15 июля будет призвано 147 тыс. человек, 250 из них — из Ингушетии.

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