В мэрии столицы Ингушетии проводят встречи с призывниками
В столице Ингушетии проводится работа по весеннему призыву граждан на военную службу, сообщается в Telegram-канале мэрии города.
«Сотрудниками администрации передаются повестки призывникам, проживающим на территории города Магаса. Также они приглашаются в столичную мэрию для проведения беседы о важности и пользе прохождения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.
Отмечается, что призывники отозвались на приглашение и сообщили о желании добровольно пройти обязательную военную службу. Сотрудниками администрации будет активно продолжена работа в данном направлении.
Напомним, 30 марта текущего года Президент Владимир Путин подписал указ «О призыве в апреле-июле 2023 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».
С 1 апреля по 15 июля будет призвано 147 тыс. человек, 250 из них — из Ингушетии.