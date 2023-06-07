МФЦ

В микрорайоне Юбилейный в Назрани открылся МФЦ

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В Назрани Ингушетии в микрорайоне Юбилейный открылся Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Первые посетители оценили территориальное удобство и современные возможности нового МФЦ. Ранее данный отдел находился у федеральной трассы и был не очень востребован населением республики.

По поручению секретаря Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия», председателя Народного собрания Республики Ингушетия Магомета Тумгоева благоустройство прилегающей территории и приведение в надлежащий рабочий вид помещения взял на себя руководитель фракции единороссов в парламенте региона Магомет Алисханов.

Как сообщили в парламенте региона, открытие центра позволит жителям города получать более качественно бизнес-, государственные и иные услуги, так как в данном округе проживает большое количество людей.

В новом офисе абоненты смогут оплачивать коммунальные и иные услуги. С этой целью в ближайшем будущем на рабочих местах сотрудников будут установлены терминалы оплаты.

Отмечается, что в филиале можно получить государственные услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, региональных органов власти в сфере социальной защиты, демографии, архитектуры и градостроительства, а также другие виды государственных и муниципальных услуг.

Граждане могут без комиссии оплатить государственную пошлину с помощью терминалов оплаты. Это и многое другое можно сделать в пяти «окнах» приема и выдачи документов. Также на месте оборудован сектор пользовательского сопровождения на два рабочих места.

В настоящее время в МФЦ проводятся мероприятия по заключению агентских договоров с банками и иными организациями, связанными с бизнесом, для расширения наименования оказываемых бизнес-услуг.

На площадке данного отдела до конца текущего года планируется открыть единый информационно-расчетный центр, что позволит увеличить дополнительно штат на 39 единиц. Все необходимое для этого, включая оргтехнику, закупили.

 

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