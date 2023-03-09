Самбо

В Министерстве спорта Ингушетии чествовали двукратного чемпиона мира Рустама Талдиева

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Министр по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дошхоклоев принимал у себя четырёхкратного чемпиона России, двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта России по самбо Рустама Талдиева.

Как сообщили в Минспорта региона, живёт и тренируется самбист в городе Санкт-Петербурге под руководством заслуженного тренера России Александра Коршунова и мастера спорта международного класса Адама Талдиева.

Министр поздравил спортсмена, поблагодарил за тяжелый труд и спортивные достижения, вручил благодарственное письмо и денежное вознаграждение в размере ста тысяч рублей, пожелав Рустаму дальнейших спортивных успехов, здоровья и новых ярких побед.

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