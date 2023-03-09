В Министерстве спорта Ингушетии чествовали двукратного чемпиона мира Рустама Талдиева

Как сообщили в Минспорта региона, живёт и тренируется самбист в городе Санкт-Петербурге под руководством заслуженного тренера России Александра Коршунова и мастера спорта международного класса Адама Талдиева.

Министр поздравил спортсмена, поблагодарил за тяжелый труд и спортивные достижения, вручил благодарственное письмо и денежное вознаграждение в размере ста тысяч рублей, пожелав Рустаму дальнейших спортивных успехов, здоровья и новых ярких побед.