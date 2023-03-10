В Минобрнауки Ингушетии подвели итоги работы ведомства за 2022 год

В ходе своего доклада вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова сообщила о том, что в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022 году завершено строительство 16 школ на 11 тысяч мест, 9 дошкольных учреждений на 2 тыс. мест.

Одним из ключевых событий в системе дополнительного образования было названо открытие центра одаренных детей «Олимп», попечительский совет которого возглавляет Глава Ингушетии. Создана и будет дальше развиваться ресурсная база для осуществления образовательной, исследовательской и других видов деятельности, направленной на развитие и поддержку одаренных детей и молодежи.

Отмечается, что в рамках Года педагога и наставника запланированы к проведению профессиональные конкурсы, охватывающие дошкольное, общее и профессиональное образование, мастер-классы для учителей, педагогические конференции, а также обучающие мероприятия для всех категорий специалистов.

«Развитие системы образования в регионе происходит планомерно. В текущем году мы продолжим решение ключевых задач по полноценной реализации нацпроекта «Образование», что, несомненно, позволит обеспечить дальнейшие качественные изменения в положительную сторону в одной из самых значимых социальных сфер», — подчеркнула Эсет Бокова.