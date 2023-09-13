В Минприроды Ингушетии обсудили подготовку к экологическим акциям

Одно из таких мероприятий — это новый сезон проекта «Спаси Грута». В прошлом году более 22 тыс. школьников собрали около 30 тонн макулатуры. Кроме того, в рамках конкурса в школах проводятся экологические уроки для повышения экологической грамотности детей и привития им культуры раздельного сбора мусора, говорится в релизе ведомства.

«Я готов поддержать такие мероприятия, приносящие пользу, и совместно с вами работать для сохранения нашей природы. Результат акции — не только тонны собранного мусора, но и появление ответственного отношения к природе Ингушетии. К уборкам присоединяются тысячи людей, которые потом сами становятся эковолонтерами», — подчеркнул Саварбек Холохоев.

В результате встречи было решено несколько организационных вопросов. Планируется также проведение викторины «Эко-умники» и развитие экотуризма в рамках проекта «В гостях у гор».