В Минспорта Ингушетии рассказали о планах реализации проекта «Спорт — норма жизни» в 2023 году

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В Минспорта Ингушетии рассказали о мероприятиях в текущем году в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни».

В частности, в ведомстве отметили, что будет оказываться государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, на сумму 6 113,6 тыс. руб., из них 5 807,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 305,7 тыс. руб. из республиканского бюджета.

Также будет осуществлена закупка одного комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки (площадки ГТО) на сумму 1 698,2 тыс. руб., из них 1 681,2 тыс. руб. из федерального бюджета и 17,0 тыс. руб. из республиканского бюджета.

Кроме того, продолжится приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние на сумму 7 635,3 тыс. руб., из них 7 558,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 76,3 тыс. руб. из республиканского бюджета.

Предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Сунже и физкультурно-оздоровительного комплекса в с. п. Барсуки на сумму 347 425,5 тыс. руб., из них 343 951,2 тыс. руб. из федерального бюджета и 3 474,3 тыс. руб. из республиканского бюджета. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Сунже будет завершен до конца 2023 года, завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Барсуках запланировано на конец 2024 года. Заказчиком строительства указанных объектов спорта является Министерство строительства республики.

Всего на 2023 год Министерству по физической культуре и спорту Ингушетии выделено на мероприятия регионального проекта «Спорт — норма жизни» 444 977,7 тыс. руб.

Отмечается, что по всем перечисленным мероприятиям подписаны соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету республики, а также до 1 апреля 2023 года Министерством по физической культуре и спорту региона будет завершена контрактация.

По мероприятиям по государственной поддержке организаций будет произведен перерасчет субсидии, в связи с чем заключение контрактов приостановлено по указанию Минспорта России.

По поставке спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки 14 марта 2023 г. будет заключен государственный контракт.

В целях заключения договоров для приобретения спортивного оборудования и инвентаря со спортивными школами олимпийского резерва в системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии. До 20 марта 2023 года планируется подписание договоров.

Ответственным за заключение контрактов по объектам капитального строительства является Министерство строительства Ингушетии.

 

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