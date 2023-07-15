В Минздраве Ингушетии призвали родителей прививать детей от полиомиелита и кори

Дополнительная иммунизация против полиомиелита и кори — мера вынужденная, направленная на защиту каждого ребенка от коварного «непрошеного гостя», отметили в пресс-службе Минздрава региона.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Зарема Антошкиева отметила готовность прививочных пунктов и важность предстоящей прививочной кампании.

«Каждый из нас в ответе за здоровье наших детей. Это не просто болезни, это жизненно опасные и смертельные болезни, игнорирование которых ведет к печальным последствиям. Благо, в нашей республике нет дефицита вакцины, вы должны довести информацию до мамочек, что вакцина абсолютно безопасна и жизненно необходима. Вопрос очень серьезный, отказ от прививок может грозить возникновением «вспышки» полиомиелита в нашей республике. Мы не можем этого допустить, поскольку мы в ответе за здоровье нашей нации», — подчеркнула Антошкиева.

Напомним, что два тура дополнительной вакцинации детей от 3 месяцев до 9 лет 11 месяцев 29 дней прошли в Ингушетии с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля, с охватом 62,3% от подлежащих иммунизации (72621 человек) в первом и 90,3% во втором.

Целью кампании по дополнительной иммунизации является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции для предотвращения распространения полиовирусов. Вакцина применяется с начала 60-х годов XX века сначала в виде драже, потом — капелек розового цвета. Опыт применения показал ее хорошую переносимость и свидетельствует о высоком иммунитете, который формируется у человека после ее использования.