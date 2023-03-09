В МКЖР Ингушетии продолжаются экскурсии в рамках проекта «Культура для школьников»
В рамках проекта «Культура для школьников» учащиеся школы № 14 Альтиевского административного округа города Назрани посетили Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии, рассказали нашему изданию в пресс-службе учреждения.
Работники музея не только провели для школьников экскурсию по экспозициям, но и познакомили детей с такими понятиями, как «музей», «экспонат», «коллекция», рассказали о правилах поведения в подобных учреждениях.
По окончании культпохода все ребята получили в подарок книгу Саида Чахкиева «Золотые столбы» о трагедии ингушского народа в 1944 году.