В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная царскому генералу Эльберту Нальгиеву
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает всех желающих на выставку, повествующую о генерал-майоре Российской императорской армии Эльберте Асмарзиевиче Нальгиеве, сообщает пресс-служба музея.
Ингушский генерал — кавалер золотого Георгиевского оружия, участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годов, Первой мировой войне 1914-1918 годов.
«Нальгиев — один из самых известных генералов Российской императорской армии из ингушей. Он был и остаётся ярким образом гражданина и патриота своего родного края и всей России», — рассказали организаторы мероприятия.
По их словам, посетители увидят фотографии и материалы, раскрывающие биографию и боевой путь генерала Нальгиева.
Следует отметить, что выставка продлится до конца ноября.