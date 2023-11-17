В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная царскому генералу Эльберту Нальгиеву

Ингушский генерал — кавалер золотого Георгиевского оружия, участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годов, Первой мировой войне 1914-1918 годов.

«Нальгиев — один из самых известных генералов Российской императорской армии из ингушей. Он был и остаётся ярким образом гражданина и патриота своего родного края и всей России», — рассказали организаторы мероприятия.

По их словам, посетители увидят фотографии и материалы, раскрывающие биографию и боевой путь генерала Нальгиева.

Следует отметить, что выставка продлится до конца ноября.