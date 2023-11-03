Выставка

В МКЖР Ингушетии стартовала выставка «Профессия, что дает всем начало»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Профессия, что дает всем начало», посвященная педагогическим работникам.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры, мероприятие проводится в рамках Года педагога и наставника.

«Посетители выставки имеют возможность узнать имена лучших педагогов со всей страны, в том числе из республики. Гостям представят справочно-иллюстративный материал и художественную литературу, позволяющие раскрыть нелегкий труд учителей и воспитателей», — рассказал собеседник.

Отмечается, что выставка продлится до 10 ноября. Посетить ее можно в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

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