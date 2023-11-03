В МКЖР Ингушетии стартовала выставка «Профессия, что дает всем начало»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры, мероприятие проводится в рамках Года педагога и наставника.

«Посетители выставки имеют возможность узнать имена лучших педагогов со всей страны, в том числе из республики. Гостям представят справочно-иллюстративный материал и художественную литературу, позволяющие раскрыть нелегкий труд учителей и воспитателей», — рассказал собеседник.

Отмечается, что выставка продлится до 10 ноября. Посетить ее можно в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».