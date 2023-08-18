Гуманитарная помощь

В Молочанск прибыл первый гуманитарный груз со строительными материалами из Ингушетии

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В город Молочанск Запорожской области прибыл первый гуманитарный груз из Ингушетии, куда вошли строительные материалы для устранения последствий обстрелов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.

«По распоряжению Главы республики Махмут-Али Калиматова для жителей Молочанской ОТО поступил гуманитарный груз, в который вошли строительные материалы для устранения последствий обстрелов. Также оказана помощь в виде ПЭ труб для восстановления водопровода», — сказал собеседник.

Ранее в соцсетях глава Молочанской ОТО Елена Богдан поблагодарила Главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова за оказанную помощь и содействие в восстановлении объектов Молочанской ОТО.

Напомним, 16 августа, в среду, по поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова в Токмакский район был отправлен гуманитарный груз с различными строительными материалами. Помощь была оказана в рамках соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме между Запорожской областью и Ингушетией.

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