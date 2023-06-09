В Москве и Санкт-Петербурге пройдут гастроли ансамбля аутентичных ингушских инструментов OVLA

Ансамбль дебютировал 31 мая текущего года на отчетном концерте в Центре культурного развития столицы Ингушетии города Магаса. Руководителем коллектива является заслуженный артист Абхазии, музыкант и композитора Зубер Еуаз. Помимо всего прочего, он воссоздает старинные народные музыкальные инструменты.

Концерт в столице России пройдет в Московском доме национальностей 19 июня в 19:00, по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1. Метро «Красные ворота».

Второе выступление ансамбля состоится в Санкт-Петербургском Интерьерном театре 22 июня в 19:00, по адресу: Невский проспект, 104, 4-й этаж, метро «Маяковская».

Зрителям представят архаичные музыкальные мелодии ингушей, презентацию воссозданных старинных ингушских музыкальных инструментов, сольное выступление Зубера Еуаза, а также его совместное выступление с народным артистом Ингушетии Баширом Оздоевым.

Также состоится выставка войлочных полотен «Этюды Дзурдзукети. Культурный код» с 18:00 до 20:30. В заключение мероприятия зрителям расскажут о реконструкции старинных музыкальных инструментов.

Вход свободный.

Мероприятия проводятся в рамках проекта АНО «Ингушское историко-географическое общество «Дзурдзуки» «Илли. Возрождение архаичного музыкально-песенного творчества ингушей». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.