Память

В Москве установят мемориальную плиту в память о первом Герое России Суламбеке Осканове

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Суламбек Осканов

12 июня в Москве на Дмитровском шоссе установят мемориальную плиту в память о первом Герое России, летчике-испытателе Суламбеке Осканове

«Делегация Ингушетии примет участие в открытии памятной доски в честь уроженца республики, генерал-майора авиации, первого Героя России Суламбека Осканова на здании центра государственного и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний в Москве», — рассказали в правительстве республики.

В кабинете министров напомнили, что в 2022 года было принято решение о присвоении проектируемому проезду № 2236, расположенному от Дубнинской улицы до Верхнелихоборской улицы в районах Бескудниковский и Западное Дегунино Северного административного округа Москвы, наименования — «Улица летчика Осканова».

Напомним, в 1992 году 7 февраля при выполнении учебно-боевого полета в сложных метеорологических условиях у самолета МиГ-29, который пилотировал начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава Суламбек Осканов, произошел отказ авиагоризонта. В результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка.

Выйдя из облаков, летчик увидел перед собой населенный пункт. Ценою собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянку Добринского района Липецкой области.

Указом главы государства от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, летчику-снайперу посмертно присвоено звание Героя России.

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