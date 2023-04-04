В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по бисероплетению
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялся мастер-класс Натальи Кодзоевой по бисероплетению, рассказал нашему изданию представитель учреждения.
По его информации, участниками мастер-класса стали учащиеся Сунженского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, а также все желающие попробовать себя в новом для них деле.
Девушки научились под руководством опытного мастера, которая подробно их инструктировала, создавать оригинальные женские украшения: кольца, ожерелья, браслеты и многое другое.