В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по бисероплетению

По его информации, участниками мастер-класса стали учащиеся Сунженского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, а также все желающие попробовать себя в новом для них деле.

Девушки научились под руководством опытного мастера, которая подробно их инструктировала, создавать оригинальные женские украшения: кольца, ожерелья, браслеты и многое другое.