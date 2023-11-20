В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по ювелирному искусству

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры, член ассоциации ремесленников республики и мастер ювелирного дела Магомед Гамурзиев выступит спикером в предстоящем мероприятии.

«Посетители получат возможность не только ознакомиться с азами ювелирного искусства, но и создать для себя уникальное украшение. При этом материал, из которого будет изготавливаться ювелирное изделие, инструменты и технику создания каждый сможет выбрать самостоятельно», — рассказал собеседник издания.

По его словам, после завершения мастер-класса получившееся изделие можно забрать с собой.

Начало намечено на 14:30. Желающие принять участие могут приобрести билеты, перейдя по ссылке https://vmuzey. com/event/master-klass-po-yuvelirnomu-iskusstvu. Действует федеральная программа «Пушкинская карта»