В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «Магия ингушских гор»

Экспозицию выставки составили картины ингушских художников из фондов музея, написанные в жанре пейзажа с изображением гор, а также сюжетно-тематических композиций на фоне ингушских гор и многовековых башенных комплексов. Вниманию зрителей представлены такие произведения, как «Пейзаж в предгорьях Ингушетии» Хасолта Акиева, «Эгикал» Иссы Аушева, «Изумрудная башня» и «Утро в Эгикале» Азы Базоркиной, «Село Лейми» Башира Даурбекова, «Таргим» Айшат Даурбековой, «Лялах» Батыра Картоева, «Пялинг» и «Певец гор Лорсанов» Алихана Майриева, «Светлый день» Зелимхана Эсмурзиева, «Селение Ляжги» Адама Полонкоева, «Гора Прометея» Зелимхана Полонкоева, «Вовнушки» Мусы Мартазанова и другие.

«Художники передают на своих полотнах яркую, трогательно-красивую, полную неожиданных открытий природу горной Ингушетии, находя в ней прелесть и очарование, волнительное как для автора, так и для зрителя. Все художники очень по-разному передают свой взгляд на горы, через свое субъективное восприятие, но все же есть в их картинах общее — это величие, красота, многообразие, загадочность, уникальность и магия ингушских гор», — рассказала газете «Ингушетия» куратор выставки, заместитель директора музея Ася Евлоева.

По ее словам, это уже второй совместный проект музея и Почты России. Гостям выставки вновь представилась уникальная возможность бесплатно отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с изображением картин, представленных на выставке, или получить открытки на память с автографами самих художников.

Участниками мероприятия стали общественные и культурные деятели региона, учащиеся и студенты, художники и жители региона. Все выступающие отметили значимость таких мероприятий и поблагодарили коллектив музея, а также представителей почтовой связи Ингушетии за организацию мероприятия.

Народный художник Ингушетии Хож-Ахмед Имагожев отметил, что данный проект — отличная возможность не только продемонстрировать всю красоту нашего края, но и представить творчество ингушских мастеров людям, живущим в самых разных частях земного шара.

Выставка «Магия ингушских гор», доступная для посещения также и по «Пушкинской карте», продлится до 14 декабря 2021 года.