В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «На стыке двух искусств»

В проекте, объединяющем искусство живописи и фотографии, участвуют известные в республике и за её пределами профессиональные живописцы и фотографы. В рамках совместного выставочного проекта зрителям впервые представлены новые полотна и фотографии, где они смогли сравнить картины и фотографии с одной и той же композицией. Художники кропотливо изучили перед началом работы наиболее интересные с точки зрения композиции фотоматериалы для более точной передачи деталей и цвета.

В экспозиции представлены живописные полотна Лидифы Мержоевой, Башира Даурбекова, Мусы Мартазанова, Алихана Майриева, Магомеда Кариева, которые передали на холст фотоработы Розы Даурбековой, Евгения Шивцова, Тимура Агирова и Аюпа Цуроева.

Данная выставка стала третьим и заключительным в этом году совместным проектом музея и Почты России. Гости мероприятия вновь смогли бесплатно отправить открытку, подготовленную Управлением Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия, с изображением картины, представленной на выставке, в любую точку мира.

Открыла мероприятие директор музея Любовь Тумгоева, которая выразила благодарность представителю Почты России Хади Оздоевой и своему заместителю по научной работе Асет Евлоевой, благодаря которым данный проект был реализован.

Первый заместитель генерального директора Федерального управления Почты России по Ингушетии Ислам Гагиев в своем выступлении поблагодарил сотрудников музея и руководство регионального министерства культуры за проделанную работу в проведении совместных выставок.

«Все три выставки прошли на высшем уровне. Я рад сегодня от лица директора регионального управления Почты России Камбулата Сукиева вручить благодарности министру культуры Темерлану Дзейтову, директору музея Любови Тумгоевой и ее заместителю Асет Евлоевой за сотрудничество, реализацию совместных проектов с Почтой России и высокий профессионализм», — сказал он.

Министр культуры Темерлан Дзейтов в свою очередь вручил благодарственные письма за организацию и проведение совместных с музеем изобразительных искусств выставочных проектов «Взгляд на мир», «Магия ингушских гор» и «На стыке двух искусств» директору ингушского УФПС Камбулату Сукиеву, главному специалисту по корпоративным коммуникациям управления Хади Оздоевой и директору музея ИЗО Любови Тумгоевой.

Хади Оздоева рассказала, что данный проект стал очень популярным далеко за пределами республики, и открытки с изображениями картин ингушских художников вскоре отправят во все регионы России. Их с нетерпением ждут и коллекционеры открыток.

Завершилось мероприятие выступлением народной артистки Ингушетии Зары Базоркиной и заслуженной артистки республики Бэлы Базоркиной, а также солисток Культурно-технического центра Магаса Зухры Нальгиевой и Марем Олиговой.

Посетить выставку «На стыке двух искусств» можно до 25 января 2022 года. Выставка также доступна для всех обладателей «Пушкинской карты».