Память

В музее краеведения Ингушетии открылась фотовыставка памяти погибших правоохранителей

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В Государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова Ингушетии в преддверии Дня Победы открылась фотовыставка памяти погибших при исполнении служебных обязанностей правоохранителей.

В мероприятии приняли участие член Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО Муса Гадиев, председатель Совета ветеранов силового ведомства по республике полковник милиции в отставке Магомедсали Котиев, ветеран органов внутренних дел Муса Газгиреев, учащиеся школ, колледжей, представители общественности.

«Человек жив, пока есть на земле те, кто его помнит. Сотрудники МВД по Республике Ингушетия шагнули в бессмертие, потому что память о них хранится в сердцах их родных и близких, их боевых соратников и молодых поколений борцов за правопорядок, приходящих на смену ветеранам, в сердцах всех честных людей, за безопасность которых они отдали свои жизни», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

Дети читали стихи и спели песню о полицейских, ветераны, молча вглядываясь в глянец фотобумаги, казалось, ведут безмолвную беседу с навеки ушедшими соратниками.

Гадиев в своем выступлении отметил, что сегодня и всегда полицейские стоят на страже мира и покоя, обеспечивая всем жителям и гостям республики безопасность.

«Этот кропотливый и подчас незаметный труд многих людей, несущих каждый на своем участке службу в интересах всего общества и каждого человека, наглядно проявляется только в период большой беды, особо сложной ситуации. Именно тогда каждый человек, каждый сотрудник органов внутренних дел проявляет то, что составляет его суть, стержневые качества личности», — подчеркнул он.

В МВД напомнили, что за годы существования органов внутренних дел по Ингушетии от рук преступников погибли 428 человек. Этот скорбный список снова пополнился совсем недавно. Погибли, исполняя свой долг, участковый уполномоченный полиции Башир Хаутиев и двое полицейских из Тулы, несших службу на ингушской земле — капитан полиции Максим Алехин и сержант Максим Родионов.

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