В МВД по Ингушетии напомнили о правилах безопасности при использовании пиротехники

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, рекомендуется покупать пиротехнику исключительно в торговых точках, где продается только сертифицированная продукция.

«Инструкция должна содержать информацию об условиях безопасного применения, которые устанавливаются заводом-изготовителем, меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и возникновения пожаров от них, размеры опасной зоны при запуске», — напомнил сотрудник МВД.

По его словам, при выборе места для запуска фейерверка лучше отдать предпочтение большой открытой площадке, свободной от деревьев и построек.

Также в министерстве внутренних дел призвали граждан обязательно сообщать о фактах продажи пиротехники несовершеннолетним, обратившись по телефону дежурной части 8 (8734) 55-01-54 либо 02. А работникам торговых точек там напомнили, что продавать пиротехнические изделия детям до 16 лет запрещено (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).