Мастер-класс

В Национальной библиотеке Ингушетии прошел мастер-класс по изобразительному искусству для школьников

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В Национальной библиотеке Ингушетии провели для юных посетителей учреждения мастер-класс по изобразительному искусству, сообщили нашему изданию в региональном министерстве культуры.

По словам собеседника, мероприятие, организованное центром обслуживания детей и юношества и отделом обслуживания читателей, состоялось в рамках проекта «Гений места».

Ведущей мастер-класса стала заслуженный работник культуры Индира Ильясова. Художник показала детям, как гуашевыми красками изобразить зимний пейзаж. Ребята увлеченно рисовали на бумаге и активно участвовали в создании картины на мольберте.

Библиотекари к мероприятию подготовили книжную выставку, где представили литературу по изобразительному искусству, добавил собеседник.

 

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