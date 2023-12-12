В Национальной библиотеке Ингушетии прошел мастер-класс по изобразительному искусству для школьников

По словам собеседника, мероприятие, организованное центром обслуживания детей и юношества и отделом обслуживания читателей, состоялось в рамках проекта «Гений места».

Ведущей мастер-класса стала заслуженный работник культуры Индира Ильясова. Художник показала детям, как гуашевыми красками изобразить зимний пейзаж. Ребята увлеченно рисовали на бумаге и активно участвовали в создании картины на мольберте.

Библиотекари к мероприятию подготовили книжную выставку, где представили литературу по изобразительному искусству, добавил собеседник.