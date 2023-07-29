Презентация

В Национальной библиотеке Ингушетии состоится презентация проекта ИРО ВОС «Культура Ингушетии в 3D миниатюре»

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31 июля в Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева состоится презентация проекта «Культура Ингушетии в 3D миниатюре», поддержанного президентским фондом культурных инициатив.

В рамках мероприятия пройдет открытие первой в Ингушетии Тактильной галереи 3D моделей для незрячих и слабовидящих. Тактильная галерея состоит из 3D копий архитектурных и скульптурных объектов, являющихся историко-культурным наследием Республики Ингушетия, таких как: Башня Согласия; Башенный комплекс «Вовнушки»; Древний христианский храм «Тхаба-Ерды»; Стела «Город воинской славы» г. Малгобек; Мемориал Памяти и Славы; Древняя мечеть Башенного комплекса Эгикал; Мавзолей эпохи Золотой Орды «Борга-Каш».

Также будут представлены комплексные издания «Культура Ингушетии в 3D миниатюре» шрифтом Брайля и в аудио формате с информацией о копиях объектов, составляющих основу тактильной галереи.

Кроме того, команда расскажет о целях и задачах данной социальной инициативы, направленной на обеспечение доступности незрячим и слабовидящим архитектурных и скульптурных памятников культуры нашего региона.

Информационный партнёр проекта — газета «Ингушетия».

Напоминаем, что мероприятие пройдёт 31 июля в Национальной библиотеке РИ, г. Сунжа, ул. Луначарского, 106. Начало в 11:00

Тел. для справок: 8(962)639-43-43

 

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