В Национальной библиотеке Ингушетии состоится презентация сборника Александра Чередниченко

По словам собеседника, в сборник вошли песни, пьесы и романсы талантливого композитора и исполнителя, члена Союза композиторов России, заслуженного деятеля культуры РИ Александра Чередниченко, внесшего весомый вклад в укрепление культурных связей между Ингушетией и Краснодарским краем, где ныне он проживает. Также в сборнике представлены иллюстрации работ ингушских и кубанских художников.

Впервые сборник «Под одним небом» был издан Министерством культуры Ингушетии в 2021 году в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В текущем году он был переиздан вновь.

На презентации в Национальной библиотеке Ингушетии Александр Чередниченко расскажет о том, как проходила работа над сборником, о своих творческих планах и ответит на вопросы читателей и журналистов.

Мероприятие начнется в 14:00 мск.