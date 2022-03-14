В Национальной библиотеке Ингушетии стартует новый проект «Мастерская творчества» на родном языке

«Кхоллама пхьоалле» — это серия семинаров и мастер-классов на ингушском языке от народного писателя, драматурга, главного редактора журнала «Села1ад» Бадрудина Горчханова.

«Вас ждет обучение литературному мастерству в таких жанрах, как поэзия, проза, драматургия. Будут рассмотрены следующие темы: рассказ как короткий прозаический жанр; как описать героя и др.», — говорится в сообщении.

Занятия будут проходить в Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева. Вводное занятие состоится 15 марта в 11:00.

Подробная информация и запись по телефону: 8(988)120 52 63.