В Национальной библиотеке Ингушетии стартует новый проект «Мастерская творчества» на родном языке
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта «Гений места» стартует новый проект для любителей заниматься литературным творчеством «Кхоллама пхьоалле» («Мастерская творчества»), сообщила пресс-служба учреждения.
«Кхоллама пхьоалле» — это серия семинаров и мастер-классов на ингушском языке от народного писателя, драматурга, главного редактора журнала «Села1ад» Бадрудина Горчханова.
«Вас ждет обучение литературному мастерству в таких жанрах, как поэзия, проза, драматургия. Будут рассмотрены следующие темы: рассказ как короткий прозаический жанр; как описать героя и др.», — говорится в сообщении.
Занятия будут проходить в Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева. Вводное занятие состоится 15 марта в 11:00.
Подробная информация и запись по телефону: 8(988)120 52 63.