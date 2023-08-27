Криминал

В нападении на полицейского обвиняется житель Малгобека Ингушетии

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В применении насилия в отношении представителя власти обвиняется 28-летний житель Малгобека, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.

Отмечается, что 19 августа текущего года новью сотрудники полиции прибыли на улицу Кирова города, по поступившему вызову от местной жительницы о том, что мужчина высказывает угрозы в ее адрес.

На законные требования полицейских проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия, тот нанес правоохранителю несколько ударов, после чего был задержан.

В рамках уголовного дела выполнены неотложные следственные действия. Следствие планирует ходатайствовать перед Малгобекским городским судом о заключении фигуранта под стражу.

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