В нападении на полицейского обвиняется житель Малгобека Ингушетии

Отмечается, что 19 августа текущего года новью сотрудники полиции прибыли на улицу Кирова города, по поступившему вызову от местной жительницы о том, что мужчина высказывает угрозы в ее адрес.

На законные требования полицейских проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия, тот нанес правоохранителю несколько ударов, после чего был задержан.

В рамках уголовного дела выполнены неотложные следственные действия. Следствие планирует ходатайствовать перед Малгобекским городским судом о заключении фигуранта под стражу.