Субботник

В Назрани 11 ноября проведут масштабный субботник

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По инициативе мэра Назрани Урусхана Евлоева сотрудниками администрации муниципалитета будет проведен субботник на территории городского пруда.

«Наводим порядок сами для себя — это наша территория, мы здесь живём. Но эта работа не должна быть заменой работы коммунальных служб. И всё исключительно на добровольной основе — без давления и без обязаловки. Но хотелось бы, чтобы жители микрорайона Юбилейный также вышли и провели субботник на своей территории, а также жители 18-этажных домов, проспекта Базоркина и улицы Московской. Пусть город дышит чистотой», — заявил градоначальник.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, субботники пройдут во всех административных округах города — Центральном, Альтиевском, Насыр-Кортском и Гамурзиевском.

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