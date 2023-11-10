В Назрани 11 ноября проведут масштабный субботник

«Наводим порядок сами для себя — это наша территория, мы здесь живём. Но эта работа не должна быть заменой работы коммунальных служб. И всё исключительно на добровольной основе — без давления и без обязаловки. Но хотелось бы, чтобы жители микрорайона Юбилейный также вышли и провели субботник на своей территории, а также жители 18-этажных домов, проспекта Базоркина и улицы Московской. Пусть город дышит чистотой», — заявил градоначальник.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, субботники пройдут во всех административных округах города — Центральном, Альтиевском, Насыр-Кортском и Гамурзиевском.