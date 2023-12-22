В Назрани 23 декабря пройдет чемпионат республики по шашкам среди незрячих и слабовидящих

В реабилитационном центре «Арроахьим» в Назрани, на улице Щахмурзы, 1а, состоится заключительный этап чемпионата республики по шашкам. Начало в 10:00 часов. Номер для справок: 8(928)107-73-79.

Организуют интеллектуальные состязания Ингушское региональное отделение Федерации спорта слепых, Министерство спорта республики и реабилитационный центр «Арроахьим».

«Регулярные занятия спортом помогают незрячим и слабовидящим преодолеть социальную изоляцию, расширить круг общения и найти новые увлечения», — рассказали газете «Ингушетия» организаторы турнира.