Ингушские спортсмены завоевали 93 медали на чемпионате Кавказа по джиу-джитсу

Свой вклад в общий успех внесли представители разных спортивных школ и клубов. Так, школа боевых искусств Sabr Jiu-Jitsu завоевала 13 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых наград. Руководит командой тренер Имран Магомадов.

Тренер клуба «ГАРАКХ» Азамат Шибилов рассказал о тренировочном процессе и подготовке спортсменов: «Каждый наш боец показывает свои навыки и выносливость. Атмосфера в команде дружественная и настраивает на победу». На счету клуба 11 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые награды.

«Ученики Аслана Гайтукиева заняли 6 первых, 2 вторых и 3 третьих места. Бойцы представляют зал Gaytukiev Team Bjj. Джитсеры зала Magas BJJ под руководством Беслана Картоева выиграли 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали», — рассказал собеседник.

По его словам, два золота, два серебра и одну бронзу выиграли воспитанники Тимерлана и Башира Халмурзиевых, представляющие клуб «Денал». Ещё одна серебряная медаль досталась спортсмену из Academy Jiu-Jitsu Sunja — его тренировал Илез Хашагульгов.

Также двое ингушских джитсеров, представляющие спортивные залы Чеченской Республики и города Ростов-на-Дону, заняли призовые места: два вторых и одно третье.

Ибрагим Тумгоев, выступающий за Bjj Alex Team, получил одну серебряную и одну бронзовую медаль. Его тренирует Артур Сарибекян.

Магомед-Амин Гандалоев под руководством Эли Харсаева также завоевал серебро. Он занимается в зале Borz Jiu-Jitsu.

«Такой успех ингушских спортсменов говорит о большой работе тренеров и их подопечных и о внимании, уделяемом развитию джиу-джитсу в регионе. Этот вид спорта помогает спортсменам развивать не только физические навыки, но и тактическое мышление, дисциплину и выносливость», — добавил Тагир Хамхоев.