Борец из Ингушетии стал призером первенства Европы U-17

Борец представлял Россию в весовой категории до 45 килограммов. Он является спортсменом клуба «Ади Ахмад».

«В результате напряжённых поединков ингушский спортсмен, проявив силу воли и отличную физическую подготовку, стал обладателем серебряной медали. На пути к финалу 16-летний Костоев провёл три поединка, в которых одержал уверенную победу над соперниками с общим счётом 23:1. Однако в финале он уступил Марату Атшемяну из Армении», — говорится в сообщении.

Президент федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев отметил, что для Асланбека это дебютное выступление на международной арене.

«Это первый опыт участия нашего спортсмена в европейском первенстве. За этим стоит упорный труд Асланбека и его тренера Ислама Хамхоева. Уверен, это только начало — впереди мировые чемпионаты и первенства, а также заветная Олимпиада. Поздравляю спортсмена и тренеров», — прокомментировал Белхороев.

Отмечается, что первенство проходило в сербском городе Нови-Сад. В нём участвовали сильнейшие борцы из разных стран мира.