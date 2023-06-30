В Назрани более 200 семей получили жертвенное мясо от анонимного мецената и главы города
Более 200 семей в Назрани получили жертвенное мясо в Ид аль-Адха (ГIурба) от главы города Урусхана Евлоева и его друга-мецената, который пожелал остаться анонимным, но он часто проводит благотворительные акции.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, работники администраций центрального, Насыр-Кортского, Альтиевского и Гамурзиевского округов посетили малоимущих, а также семьи, в которых проживают дети-сироты.
«Охватить всех малоимущих и нуждающихся города в рамках даже нескольких благотворительных акций мы не можем, но в течение года стараемся не оставлять без внимания обращения наших граждан в администрацию с просьбой об оказании помощи», — отметили в администрации Назрани.