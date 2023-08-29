В Назрани Ингушетии появится еще один детский сад

Как сообщили в мэрии города, в настоящее время объект завершен на 30%. Учреждение будет отвечать всем требованиям к современным учреждениям данного типа.

«Этот проект, как и все предыдущие, позволит создать учреждение, которое будет удобно для воспитателей и радовать посещающих его детей», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, открытие детского сада позволит сократить очередь в дошкольные учреждения округа, создаст комфортные условия для воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

«Реализация национального проекта в Назрани позволила только за последние несколько лет возвести 5 дошкольных учреждений в городе. Это серьезный результат», — подчеркнул глава Назрани Урусхан Евлоев.