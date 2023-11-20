Фестиваль

В Назрани Ингушетии провели всероссийский фестиваль дворового баскетбола

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Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани провели всероссийский фестиваль дворового баскетбола 3×3 среди юношей 2009-2010 годов рождения.

В спортивном мероприятии приняли участие: региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Аслан Шаухалов, секретарь МО «Единой России» в Назрани, председатель городского совета депутатов Юсуп Богатырев и депутаты Назрановского горсовета.

«Этот фестиваль стал важным событием, организованным в рамках реализации федерального партийного проекта «Детский спорт», — рассказали газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «ЕР».

Отмечается, что проект направлен на развитие спортивной культуры среди детей и молодежи в России. Участие в фестивале позволило молодым физкультурникам продемонстрировать свои спортивные навыки, развить свою любовь к баскетболу и получить ценный опыт участия в соревнованиях.

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