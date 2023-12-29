Благоустройство

В Назрани Ингушетии восстанавливают освещение

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В Гамурзиевском административном округе Назрани произведена работа по замене нефункционирующих ламп уличного освещения на улице Суворова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

По словам собеседника издания, жалобы о неисправности системы освещения на данной территории были получены от местных жителей.

«В настоящее время еще на нескольких улицах имеются аналогичные проблемы — на Чеченской, Муталиева и других. Главам округов поручено в кратчайшие сроки ликвидировать все недочеты в работе осветительных систем на подконтрольных им участках», — отметил мэр города Урусхан Евлоев.

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