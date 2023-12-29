В Назрани Ингушетии восстанавливают освещение
В Гамурзиевском административном округе Назрани произведена работа по замене нефункционирующих ламп уличного освещения на улице Суворова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
По словам собеседника издания, жалобы о неисправности системы освещения на данной территории были получены от местных жителей.
«В настоящее время еще на нескольких улицах имеются аналогичные проблемы — на Чеченской, Муталиева и других. Главам округов поручено в кратчайшие сроки ликвидировать все недочеты в работе осветительных систем на подконтрольных им участках», — отметил мэр города Урусхан Евлоев.