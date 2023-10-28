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В Назрани Ингушетии возводится каркас новой школы на 720 мест

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В Назрани продолжается строительство школы на 720 мест в рамках реализации нацпроекта «Образование». Начаты работы по возведению каркаса здания, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Подошли к концу все земляные работы, разработка котлована, заливка фундаментальной плиты, а также отстроены железобетонные стены подвального помещения. На сегодняшний день объект завершен на 20%», — рассказал собеседник.

По его словам, на строительство школы выделено 641 млн рублей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

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