В Назрани Ингушетии возводится каркас новой школы на 720 мест

«Подошли к концу все земляные работы, разработка котлована, заливка фундаментальной плиты, а также отстроены железобетонные стены подвального помещения. На сегодняшний день объект завершен на 20%», — рассказал собеседник.

По его словам, на строительство школы выделено 641 млн рублей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.