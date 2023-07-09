В Назрани начаты работы по ремонту фонтанов

Даже новые фонтаны, как, например, тот, что расположен напротив аллеи Победы и был введен в эксплуатацию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году, требует постоянного ухода и ремонта.

На днях рабочие вновь запустили этот фонтан, и уже приступили к ремонту того, что находится непосредственно на аллее Победы. В настоящее время проведён демонтаж старой облицовочной плитки, налажены все внутренние системы.

В планах мэрии также реанимировать фонтаны рядом с городским прудом и в парке имени Карцхала Мальсагова, который требует больших финансовых вложений.