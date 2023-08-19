Реконструкция

В Назрани обновляют кладбище площадью 1,4 тыс. квадратных метров

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В Насыр-Кортском административном округе Назрани, в рамках масштабного проекта благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева, реконструируется кладбище площадью 1,4 тыс. квадратных метров.

Работы начались в начале августа и несмотря на установившуюся жару, продвигается быстро. Метр за метром рабочие вскапывают траншею под будущий фундамент, устанавливают опалубку и заливают бетон.

Мусульманское кладбище в Насыр-Кортском АО — одно из самых больших в регионе. Здесь планируется установить ворота в четырех местах, построить помещение для хозяйственных нужд и молитвенную комнату, полностью заасфальтировать подъездную дорогу и прилегающую к объекту площадку.

Напомним, в начале текущего года Глава республики Махмуд-Али Калиматов договорился с известным меценатом Микаилом Гуцериевым о комплексном обновлении всех кладбищ региона. Всего в этом году будет реконструировано 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских.

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