В Назрани обновляют кладбище площадью 1,4 тыс. квадратных метров

Работы начались в начале августа и несмотря на установившуюся жару, продвигается быстро. Метр за метром рабочие вскапывают траншею под будущий фундамент, устанавливают опалубку и заливают бетон.

Мусульманское кладбище в Насыр-Кортском АО — одно из самых больших в регионе. Здесь планируется установить ворота в четырех местах, построить помещение для хозяйственных нужд и молитвенную комнату, полностью заасфальтировать подъездную дорогу и прилегающую к объекту площадку.

Напомним, в начале текущего года Глава республики Махмуд-Али Калиматов договорился с известным меценатом Микаилом Гуцериевым о комплексном обновлении всех кладбищ региона. Всего в этом году будет реконструировано 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских.