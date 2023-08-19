В Назрани обсудили вопросы взаимодействия властей города и единого оператора в сфере водоснабжения

В ТГ мэрии отмечается, что постановлением администрации Назрани от 4 августа текущего года все сети водоснабжения и водоотведения переданы единому оператору. Теперь обращения необходимо направлять в адрес этого предприятия, которое и должно заниматься всеми проблемными вопросами.

«Ввиду ветхости сетей в Назрани часто возникают прорывы водопроводных труб, которые дежурные бригады устраняют оперативно. В связи с чем, главы административных округов выразили обеспокоенность тем, что сроки устранения прорывов могут затянуться. Однако, как уверили представители единого оператора, все необходимые меры для налаживания данной работы уже предпринимаются», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Поскольку для этого понадобиться определенное время, мэр Урусхан Евлоев обязал глав администраций АО, работать в обычном режиме.

«Вам необходимо также держать руку на пульсе и оперативно реагировать на возникающие прорывы, подавать заявки и оказывать возможное содействие, пока эта работа не будет доведена до автоматизма региональным оператором», — сказал градоначальник.

Напомним, что на единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения возложены задачи по повышению качества обслуживания потребителей и эффективности хозяйственной деятельности, совершенствованию работы абонентской базы, автоматизации и инвентаризации базы потребителей ресурсов. Кроме того, оператор займется обслуживанием надлежащего качества водохозяйственного комплекса.