В Назрани обсудили вопросы взаимодействия властей города и единого оператора в сфере водоснабжения
В мэрии Назрани обсудили вопросы взаимодействия властей города с единым оператором в сфере водоснабжения и водоотведения. В мероприятии приняли участие прокурор города Ибрагим Чербижев и заместитель руководителя министерства энергетики и ЖКХ Ингушетии Тимур Гайтукиев.
В ТГ мэрии отмечается, что постановлением администрации Назрани от 4 августа текущего года все сети водоснабжения и водоотведения переданы единому оператору. Теперь обращения необходимо направлять в адрес этого предприятия, которое и должно заниматься всеми проблемными вопросами.
«Ввиду ветхости сетей в Назрани часто возникают прорывы водопроводных труб, которые дежурные бригады устраняют оперативно. В связи с чем, главы административных округов выразили обеспокоенность тем, что сроки устранения прорывов могут затянуться. Однако, как уверили представители единого оператора, все необходимые меры для налаживания данной работы уже предпринимаются», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.
Поскольку для этого понадобиться определенное время, мэр Урусхан Евлоев обязал глав администраций АО, работать в обычном режиме.
«Вам необходимо также держать руку на пульсе и оперативно реагировать на возникающие прорывы, подавать заявки и оказывать возможное содействие, пока эта работа не будет доведена до автоматизма региональным оператором», — сказал градоначальник.
Напомним, что на единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения возложены задачи по повышению качества обслуживания потребителей и эффективности хозяйственной деятельности, совершенствованию работы абонентской базы, автоматизации и инвентаризации базы потребителей ресурсов. Кроме того, оператор займется обслуживанием надлежащего качества водохозяйственного комплекса.