Водоснабжение

В Назрани обсудили вопросы взаимодействия властей города и единого оператора в сфере водоснабжения

0

В мэрии Назрани обсудили вопросы взаимодействия властей города с единым оператором в сфере водоснабжения и водоотведения. В мероприятии приняли участие прокурор города Ибрагим Чербижев и заместитель руководителя министерства энергетики и ЖКХ Ингушетии Тимур Гайтукиев.

В ТГ мэрии отмечается, что постановлением администрации Назрани от 4 августа текущего года все сети водоснабжения и водоотведения переданы единому оператору. Теперь обращения необходимо направлять в адрес этого предприятия, которое и должно заниматься всеми проблемными вопросами.

«Ввиду ветхости сетей в Назрани часто возникают прорывы водопроводных труб, которые дежурные бригады устраняют оперативно. В связи с чем, главы административных округов выразили обеспокоенность тем, что сроки устранения прорывов могут затянуться. Однако, как уверили представители единого оператора, все необходимые меры для налаживания данной работы уже предпринимаются», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Поскольку для этого понадобиться определенное время, мэр Урусхан Евлоев обязал глав администраций АО, работать в обычном режиме.

«Вам необходимо также держать руку на пульсе и оперативно реагировать на возникающие прорывы, подавать заявки и оказывать возможное содействие, пока эта работа не будет доведена до автоматизма региональным оператором», — сказал градоначальник.

Напомним, что на единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения возложены задачи по повышению качества обслуживания потребителей и эффективности хозяйственной деятельности, совершенствованию работы абонентской базы, автоматизации и инвентаризации базы потребителей ресурсов. Кроме того, оператор займется обслуживанием надлежащего качества водохозяйственного комплекса.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Троих нарушителей выявили госавтоинспекторы Ингушетии с помощью системы «Паутина»
Пистолет и патроны изъяли правоохранители у жителя Ингушетии
Федеральный центр окажет помощь Ингушетии в обновлении парка общественного транспорта
Житель Ингушетии пойдет под суд за хранение героина
В Ингушетии завели дело после падения ветки дерева на подростка в парке Малгобека
Житель Ингушетии осужден за хранение автомата и патронов
В Назрани обновляют кладбище площадью 1,4 тыс. квадратных метров
Юные ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по тхэквондо
Вечер лезгинки проведете в селе Троицкое Ингушетии детский ансамбль «Сийг»
В Ингушетии чествовали специалистов за вклад в развитие физической культуры и спорта 
Ингушетии выделят свыше 34 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий

Главное

Яндекс.Метрика

 